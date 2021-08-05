طالب بـ«علوم طنطا» يسجل براءة اختراع في علاج السرطان

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تسجيل الطالب ‏عبدالمنعم أحمد عايد بكلية العلوم بالجامعة، براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى في مجال علاج السرطان.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بكفاءة الطلاب وخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم، والتي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، إن ‏الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية ‏البحث العلمي والتكنولوجيا استقبل اليوم الطالب عبد المنعم عايد عضو نادي العلوم ‏والمنسق الطلابي لنادي العلوم بجامعة طنطا وقدم له التهنئة وأثنى على ابتكاره.

وقال الطالب، إن فكرة براءة الاختراع تقوم على تخليق مواد ‏كيميائية ذات صفات جديدة تستهدف قتل الخلايا السرطانية وخاصة الجذعية، والتى لها دور كبير فى نمو الورم مرة أخرى.

وأشار المخترع إلى أن هذه التقنية الجديدة تعطى مزيدًا من الأمل لمرضى السرطان بما يسمح بعلاج عدد أكبر من المرضى، لافتًا إلى أن هذا المشروع سوف يتم إجراؤه بالتعاون بين مركز التميز لأبحاث السرطان ومعمل الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة طنطا.

وأشاد بهيئة الإشراف على المشروع والتى تضم كل من الدكتور أحمد البربري أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم، والدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم، والدكتورة فاتن محمود عتلم أستاذ مساعد الكيمياء النظرية بكلية العلوم، الدكتور حازم الخولي مدرس مساعد الكيمياء العضوية بكلية العلوم، مشيدًا كذلك بجهود ‏الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد القصير ‏لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية.