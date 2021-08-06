إنشاء قاعدة بيانات لاحتياجات المراكز والمدن من المنشآت الخدمية بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، غير المدرجة فى مبادرة «حياه كريمة»، بحصر كافة الاحتياجات من المنشآت التعليمية والصحية والخدمية وشبكات البنية التحتية، والمرافق لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية يتم الاستفادة منها مستقبلاً لإدراجها فى خطط العمل المستقبلية لتقديم خدمات أفضل لمواطني القرى بالمراكز والمدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز ومديرى المديريات الخدمية لوضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم المناطق التى بحاجة إلى تطوير.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، كلف محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالتنسيق مع المراكز والمدن ورصد الاحتياجات من محطات المياه والصرف الصحي وإعداد خرائط توضيحية وبيانات مدققة لأطوال الشبكات والوصلات لكل منطقة ليكون مرجعاً يتم الاستناد إليه فى حال الحاجة إليها.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل على جميع المستويات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها مع إعطاء أولوية لقرى الريف المصرى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واطلاقه لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى رسم البسمة وإحداث تغيير شامل لوجه الريف المصرى .

تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركزى الصف وأطفيح

واطلع محافظ الجيزة من الأجهزة المعنية على نسب تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاعمال قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك المشروعات .

حضر الاجتماع ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء مراكز كرداسة وأبوالنمرس والعياط والبدرشين والحوامدية والواحات البحرية ومنشأة القناطر وممثلو شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات .