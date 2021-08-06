رئيس تغير المناخ الزراعي: الري الحديث هيرجع الأرض 100 سنة قبل الاستنزاف

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، إن بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارات: الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، يأتى في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، ومنها تحديث الرى بأراضٍ زراعية عانت من مشكلات الرى بالغمر.

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: أن أي مزارع يتمنى أن يكون لديه منظومة ري حديث توفر عليه عمالة وأسمدة ومبيدات ووقت وترفع الإنتاجية، لكن تكاليف شبكة الري لم يكن يقدر عليها المزارع المصري».

وتابع: أن هذا البروتوكول عبارة عن قرض بدون فوائد على 10 سنوات، حيث يتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالي فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه في الشهر».

واستطرد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي: «أن الري الحديث هيرجع أرض مصر الزراعية التاريخية 100 سنة لورا قبل الاستنزاف»، مؤكدًا أن الدولة لن تكتفى بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة عكس الأراضى الصغيرة.