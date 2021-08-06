45 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 45 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات تجرى لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقدم لكليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان، دمياط، بنها، بني سويف»، والفنون الجميلة بقسمي «الفنون والعمارة»، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي «التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي» بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر، منية النصر»، وشعبتي «التربية الفنية، والتربية الموسيقية» بكليتي التربية جامعتي قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهي: «جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق».