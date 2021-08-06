إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة، منذ قليل، بينهم 3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين للمستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفي رأس الحكمة المركزي، اليوم، المصابين الخمسة فور وقوع الحادث وهم: «السيد يحيي عوض، 45 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري، وسحجات متفرقة بالجسم وكدمه بالصدر، وأحمد السيد يحيي 5 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونهاد مختار عبدالعظيم، 38 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكدمه بالصدر، وجني السيد يحيى، 13 عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويحيى السيد يحيى 14 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، والحالة العامة مستقرة وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة، من خلال فريق التدخل السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى رأس الحكمة، ومتابعة الحالة الصحية لهم حتى للشفاء.

مباحث مطروح تفحص حادث كوبرى فوكة

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث كوبرى فوكة للمعاينة لكشف ملابسات الحادث، ورفع تقرير إلى النيابة العامة بمطروح والتى جرى إخطارها، وتولت التحقيق.