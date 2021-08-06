افتتاح مسجد «عقيل بن أبي طالب» بمدينة رأس سدر بعد الانتهاء من تطويره

افتتح علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، والشيخ سليمان عامر، مدير إدارة أوقاف رأس سدر، مسجد «عقيل بن أبي طالب»، بقرية أبوصويرة، اليوم، عقب الانتهاء من أعمال التطوير في حضور أحمد محروس، رئيس قرية أبوصويرة، ولفيف من مشايخ وعواقل وأهالي القرية.

وأدى رئيس المدينة صلاة الجمعة بالمسجد، وألقى الخطبة مدير أوقاف رأس سدر الذي تحدث خلالها عن فضل عمارة المساجد وإقامتها، وترميمها وصيانتها، مؤكدًا أن هذا الفعل يدخل ضمن الصدقة الجارية حتى ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل.

وأوضح مدير إدارة الأوقاف أنه جرت إقامة المسجد منذ عام 2008، على مساحة 1200 متر، وتضمنت أعمال الصيانة إعادة ترميم المبني، وفرشه وتجهيزه، وتطوير المنطقة المحيطة به.

جدير بالذكر أنه جرى افتتاح 7 مساجد بجنوب سيناء خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة بالاهتمام بالمساجد، وبلغ عدد المساجد الجديدة التي جرى إنشاؤها بجنوب سيناء على مدار 4 سنوات 104 مساجد، بخلاف المساجد التي جرى انشاؤها بالجهود الذاتية والبالغ عددها 96 مسجدًا ليصل إجمالي المساجد الجديدة إلى 200 مسجد.

ويعد مسجد السلام بمدينة الطور آخر المساجد التي تم افتتاحها بحضور وزير الأوقاف بعد تطويره، ويخدم مسجد السلام سكان حي الأوقاف، والسلام القديم.

ونستعرض 8 معلومات عن مسجد السلام وهي :

1- يقع مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية.

2- تصل تكلفة تطوير المسجد إلى 2 مليون جنيه.

3- مساحة المسجد 900 متر.

4- يتبعه ثلاثة مبان، وهى المبنى الرئيسي، ومنطقة خدمات للمسجد، ومكتبة.

5- يضم مصلى للسيدات على مساحة 100 متر ربع.

6- يتبعه مبنى لتحفيظ القرآن ومضيفة على مساحة 600 متر.

7- يضم استراحة لإمام المسجد

8- جرى تطويره من الداخل بإعادة محارته ودهاناته ورفع كفاءة المضيفة، ومصلى السيدات، ودورات المياه، ورفع كفاءة استراحة إمام المسجد، وأيضًا تطويره من الخارج وتضمن الواجهات والمئذنة، وإقامة عدد من القباب الجديدة، وتركيب لاندسكيب.