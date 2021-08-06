«أزمة الساحل والكافيه ومي حلمي».. 8 أزمات وشائعات لـ شاكوش في 2021

تحفظت قوات الأمن على المطرب حسن شاكوش، عندما كان يسير في مارينا بالساحل الشمالي، بسيارة دون لوحات معدنية، وحررت مخالفة بهذا الأمر، كما تفحص السيارة والأوراق الخاص بها لكي تتأكد من ملكيته له.

بدوره، نشر «شاكوش» عبر حسابه على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» فيديو لايف مباشر عبر خاصية «استوري» من حفله بالساحل الشمالي، حيث ظهر وهو يتفاعل مع الجمهور ويرقص على أنغام أغنية «حبيبتي».

وفي هذا التقرير نرصد أزمات وشائعات طالت مغني المهرجانات الشعبية منذ بداية العام الجاري.

غادة عادل

في فبراير الماضي، انتشرت شائعات حول ارتباط حسن شاكوش بالفنانة غادة عادل، وهو ما دفعها إلى نفيها، إذ جرى تداول صورة لهما.

وأكدت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، أنه فنان محترم، لكن لقاءهما لم يتخطَ متابعتها لفقرته الغنائية بالإضافة إلى الصورة الفوتوغرافية التي جمعتهما.

تأجيل الاعتماد في النقابة بسبب محو الأمية

أكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن» أن «شاكوش» لم يتقدم بشهادة محو الأمية التي طلبت منه، بعدما فشل في امتحان القراءة خلال لجنة القيد في السنة الماضية، وهو ما جعل النقابة تؤجل اعتماده في النقابة.

سعد الصغير

هاجم الفنان سعد الصغير، حسن شاكوش، خلال حواره مع المُذيع العراقي نزار الفارس، عبر شاشة «الرشيد»، موضحًا: «شاكوش لا يحيي أي حفلات زفاف في الفنادق، وهو ما يعني أن صحيفته الجنائية (مش نضيفة)، وقد لا يكون أدى الخدمة العسكرية».

أزمة الكافيه

ألقت قوات الأمن على شاكوش، في إبريل الماضي، بسبب المخالفات التي ارتكبها عندما افتتح الكافيه الخاص به، حيث تبين أنه ليس مرخصا، بالإضافة إلى مخالفات في المحل؛ وعثرت قوات الأمن على عدد من «الشيشة»، وهو ما أدى إلى تشميع المحل بمعرفة الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

ريهام سعيد

نشبت أزمة بين حسن شاكوش والإعلامية ريهام سعيد وصلت إلى ساحات المحاكم، بعدما صرحت الإعلامية تصريحات ضده ووصفته بأنه عدوها بعدما رفض طلبتي لكي يغني في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها ابنها وابنتها للمرة الأولى بسبب ظروف تعليمهما خارج مصر، لكنه تعامل معها بتعال كبير، واتهمته بأنه طلب مبلغا ماليا كبيرا.

وأكد أن المبلغ المالي لم يكن كبيرا، لكنه طلب 30 ألف جنيه، وحصل على 10 آلاف جنيه فقط، كما زعم أن هناك أمورا أخلاقيا حدثت في الحفل، وهو ما جعل ريهام سعيد ترد بشكل قاسٍ عليه دون الإشارة الصريحة له، إذ قامت بنشر صورة لـ«قاعدة حمام»، ووصفت أحد الأشخاص المجهولين بأنه «الجربوع».

وحددت محكمة جنح بولاق الدكرور، جلسة 29 يونيو، كأولى جلسات محاكمة شاكوش، بعدها قررت محكمة جنح قسم الجيزة، أن تحيل القضية للمحكمة الاقتصادية، للاختصاص.

مي حلمي

في يوليو الماضي، ظهرت الإعلامية مي حلمي وشاكوش في أحد المطاعم الشهيرة، وهو ما تسبب في انتشار شائعات بارتباطهما، لكن مي حلمي نفذ هذا الأمر.

تي شرت المثليين

تعرض شاكوش لضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول صورة لشخص يشبهه وهو يرتدي «تي شيرت» يحمل بعض ألوان علم المثليين، وكانت الصورة للممثل التركي الشهير الذي يدعى فايق إرجين، حيث ظهرت معه الممثلة التركية هازال كايا، وجرى تداول الصورة في العام الماضي.