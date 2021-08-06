إيقاف 6 حالات بناء على الأراضي الزراعية بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مدينة المحلة، بشن حملات مكبرة لرفع تلال القمامة، وإيقاف التعديات علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وردع المخالفين على مستوى الأحياء والوحدات المحلية القروية.

وفي هذا الإطار، باشر رئيس المدينة التنسيق مع الوحدات المحلية القروية حملات موسعة لإيقاف 6 حالات بناء على الأراضي الزراعية، وإقامة أدوار مخالفة في قرى بالمركز.

إزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل

كما أكد اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 حالات لمباني تحت الإنشاء، وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية.

من ناحية أخرى قامت إدارة النظافة بحي ثان المحلة الكبري في محافظة الغربية، برفع تراكمات القمامة والمخلفات بحرم السكة الحديد والعمل مستمر على مدار اليوم والأيام المقبلة، في إطار اهتمام المحافظة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف المحاسب أحمد المغاوري سليمان، رئيس الحي، واللواء ممدوح هجرس، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.

وقال رئيس الحي إن حي ثاني المحلة يعمل بكامل قوته في بداء الحملة المكبر الثانية على شريط السكة الحديد بحفار ولودر و10 جرارات وسيارة 20 طنا، وسياريتين 10 أطنان، بالطريق الموازي لشارع جمال عبد الناصر ناحية الجمهورية.