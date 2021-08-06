«الأولمبية»: قرار حكم مباراة جيانا فاروق «مجحف» وأثار استياء جميع الحاضرين

قال الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية المصرية الأولمبية بطوكيو، إن حالة من الاستهجان عمت صالة المنازلات خلال مباراة جيانا فاروق واللاعبة الصينية، في نصف نهائي منافسات الكاراتيه، التي خسرت فيها بطلة مصر رغم التعادل بنتيجة 1 - 1، وحصول لاعبة الصين على 3 إنذارات بسبب اللعب السلبي، وإلغاء أفضلية أسبقية النقاط لها، موضحًا: «كان قاعد حوليا ناس من إسبانيا وفنزويلا، والناس كلها كانت مستاءة من القرار، لأنه مجحف جدًا».

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أفهم قوانين الترجيح في الألعاب الأولمبية، وما حدث في المباراة مع جيانا، تكرر في مباراة اللاعبة الصربية».

وتابع رئيس اللجنة الطبية المصرية الأولمبية بطوكيو: «فخور بانتمائي إلى هذه البعثة وحققنا إنجازا كبيرا فيما يخص اللاعبين المصريين، لدينا نجاحات غير مسبوقة، مثل عمر عصر لاعب تنس الطاولة، ومهاب مهيمن الذي لعب في نهائيات الغطس، كنا متواجدين بقوة في جميع الألعاب حتى لو لم نحصل على ميداليات، وهناك تقدم في كل الألعاب».