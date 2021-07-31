اللجنة الأولمبية: نتائجنا تفوق توقعاتنا ولدينا فرصة لإضافة 3 ميداليات

علق شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، على أداء البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، في مختلف الألعاب، قائلا إنه مازالت هناك فرص حقيقية لتحقيق ميداليات: «قوتنا الضاربة في الآخر»، وهناك فرص للحصول على ميداليتين أو ثلاث في آخر 4 أيام من منافسات الدورة الأولمبية، أي في أيام 4 و5 و6 و7 أغسطس المقبل.

وأضاف «العريان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت، أنّ هناك فرصًا في حصول مصر على ميداليات في ألعاب المصارعة، من خلال اللاعبيّن «كيشو» و«عبداللطيف»، مردفا: «الناس متفتكرش بردو إنهم ضامنين ميداليات، هما مش ضامنين ميداليات على الإطلاق، مبارياتهم صعبة ومحتاجين يبذلوا جهد خارق للوصول لمنصة التتويج».

وأشار إلى أنه من بين الألعاب التي من المتوقع اقتناص ميداليات منها: الكاراتيه، فهناك 3 فرص في هذه اللعبة، «ربنا يكرمنا ونحرز ميدالية أو اتنين أو تلاتة، يبقى شيء عظيم»، كما توجد فرصة في لعبة الخماسي الحديث إذا أدى أحمد أشرف وأحمد أسامة نتيجة طيبة في 5 أغسطس في السلاح، فهيكون لديهما فرصة طيبة يوم 7 أغسطس في النهائيات.

وأوضح الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن فريق الفروسية سيبدأ منافساته بعد وصوله لطوكيو: «لو مشي في التصفيات كويس هيبقى عنده فرصة»، مؤكدا أن أداء البعثة بشكل عام جيد، «مفيش حاجة اسمها كل واحد هيعمل أداء كويس، وبعض اللاعيبة جابوا نتيجة أقل مما توقعناه وبعضهم جاب أعلى شوية».

وزاد شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: «نتيجتنا، حتى تاريخه، أعلى من المتوسط اللي كنا متوقعينه، ومفيش حد عمل نتيجة مأساوية، واللي بيوصل لميدالية بتبقى نتيجة أكثر من ممتازة».