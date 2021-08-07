وكيل «زراعة الوادي الجديد»: نستهدف زراعة 5 ملايين نخلة السنوات المقبلة

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، إنَّ محصول البلح، هو المحصول القومي لمحافظة الوادي الجديد، إذ تحتوي المحافظة على 2.6 مليون نخلة على مساحة قدرها 28250 فدانًا، ويشهد هذا المحصول روّاجًا كبيرًا وحالة من النشاط، لافتًا إلى أنَّه سيجرى زيادة عدد النخل المنزرع في المحافظة إلى 5 ملايين نخلة خلال 5 سنوات.

وأضاف «المرسي»، خلال لقاء عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عندما زادت درجة الحرارة خلال الفترة الماضية، أدى هذا الأمر إلى بداية موسم الحصاد بشكل مبكر، فقد كان يبدأ في منتصف شهر أغسطس، لكننا بدأناه في نهاية يوليو، لكن الثمار لم تتأثر، حيث إن متوسط المسافة بين كل نخلة وأخرى 7.7 متر، وهو ما يؤدي إلى حدوث نسبة تظليل فلا يحدث أي تأثير ملحوظ بالنسبة لمحصول البلح».

وتابع وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد: «بالنسبة لمحصول البلح الصعيدي، فإنه وصل إلى 1.4 ألف نخلة، بإنتاجية تصل إلى 110 آلاف طن من الثمار الناضجة، ويتمّ تصدير كميات كبيرة سواء خارج المحافظة للأسواق المحلية أو خارج مصر، وخاصة دول المغرب العربي وجنوب شرق آسيا».

وأردف: «المغرب بيحبوا الصنف الصعيدي بتاعنا، ونصدر لهم 25 ألف طن سنويًا، وهناك خطط لزيادة عدد النخيل لـ5 ملايين نخلة، وجرى توزيع 85 ألف فدان، بقيمة إيجارية رمزية، ونزيد 600 ألف نخلة سنويًا وسنصل لـ5 ملايين نخلة خلال الـ5 سنوات المقبلة».