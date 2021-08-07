وزيري: مؤتمر لكشف تفاصيل نقل مركب خوفو بحضور قنوات محلية وعالمية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّه سيجرى تنظيم مؤتمر عن نقل مركب الملك خوفو إلى مقرها الجديد بالمتحف المصري الكبير، يدعى إليه القنوات المحلية والعالمية، وسيتمّ فيه الكشف عن كواليس عملية نقل المركب.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية عبر بث مباشر مع «الوطن»: «وضعنا المركب في قفص حديدي للحفاظ على عملية النقل تمامًا، لأنّها لم تكن سهلة خالص، وكان الهدف هو وصول المركب بسلام قطعة واحدة،».

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «بالنسبة للتكلفة فأنا لا أعلم شيئا عنها، فالأمور المالية ليست تخصصي لكنني مختص بالشق الأثري، وتابعت الوضع خطوة بخطوة.. مهما كانت التكلفة فإن الأهم هو وصول المركب بسلام إلى مقرها الجديد».

وأردف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنَّ هذه العملية ليست وليدة شهر أو شهرين، لكن الفكرة بدأت منذ عامين، من أجل بناء متحف جديد داخل المتحف المصري الكبير لاتسقابل مركب خوفو، فقد كانت سنة من العمل الشاق، وشهدت أعمال تقوية هامة جدا للمركب والتغليف تم باحدث التقنيات العالمية في منتهى الروعة وتصنيع القفص الحديدي بشكل يليق بالمركب، وكل الأعمال كانت معقدة وتمت بنجاح».