حدث ليلا: كشف تفاصيل جريمة هزت «السوشيال ميديا» ومركب خوفو يصل لمكانه

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، التي يأتى من أبرزها وصول مركب الملك خوفو لموقعه الجديد بالمتحف المصري الجديد، وجريمة قتل فتاة لصديقتها لسرقتها والتي هزت تفاصيلها مواقع التواصل الاجتماعي.

مركب الملك خوفو يستقر في مكانه الجديد

بعد ثمان ساعات من العمل المتواصل، وصل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير، حيث مقره الجديد بالمتحف الملحق بالمتحف وسيحوي المركب الأول الذي نقل اليوم والمركب الثاني الذي استخرج ويجري حاليا تجميعه بالمتحف الكبير.

عملية النقل قطعت 8 كيلو مترات بمعدل 600 متر في الساعة، بدأت من الضلع الجنوبي لهرم خوفو، مرورا بالضلع الشرقي ثم إلى منطقة الإسفلت وصولا إلى بوابة طريق الفيوم، ومن ثم إلى الطريق في مناورة عبر طريق مواز لتفادي كباري المشاة المنخفضة المنسوب وصولا للمتحف المصري الكبير، حيث تم إنزالها عن العربة ذاتية التحكم عن بعد لتنهي العربة البلجيكية مهمتها بنجاح.

وصول مركب الملك خوفو إلى مقرها الجديد بالمتحف الكبير

أول فيديو من وصول مركب الملك خوفو لمكانه الجديد بالمتحف المصري الكبير

تايم لاين.. منذ 1954 حتى أغسطس 2021: «القصة الكاملة لرحلة مركب خوفو»

«الصحة» تسجل 5 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232601 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 57 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

عاجل.. «الصحة» تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أشرف زكي يهدد بوقف المعاشات ومخصصات العلاج

أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، غضبه بسبب عرض فيلم «الإنس والنمس»، بدون الحصول على ترخيص من نقابة المهن التمثيلية منتقدًا تصريح رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعرض الفيلم بدون وجود موافقة وتصريح النقابة.

وقال «زكي»، غاضبًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالعزيز في برنامج «الوسط الفني»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «أنا مطلوب مني أوقف المعاشات وأوقف العلاج ونوقف النقابة وتخرب النقابة».

أشرف زكي يهاجم «الرقابة» بعد عرض «الإنس والنمس» دون موافقة النقابة

مصرع 3 أبناء عمومة غرقًا: نزلو البحر بالليل

لقى ثلاثة أشخاص وهم أبناء عمومة، مصرعهم غرقا في أحد شواطئ رأس البر، بعد قدومهم من مسقط رأسهم بمدينة المحلة محافظة الغربية، هرباً من درجة الحرارة المرتفعة، ولكن لم يعرفوا أن نهايتهم ستكون غرقا في الرحلة التي قطعوا من أجلها عشرات الكيلومترات من أجل التنزه والاستمتاع، لتتحول الرحلة إلى كابوس لأسر الضحايا، بعد أن نزلوا لمياه البحر ليلا في غير الأوقات الرسمية لعمل رجال الإنقاذ.

«نزلوا البحر ليلا».. أبناء العم جاءوا من المحلة لرأس البر للتنزه فماتوا غرقا

فتاة تقتل صديقتها من أجل سرقتها

قررت جهات التحقيق، حبس فتاة وشابين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، على خلفية قتل نجلاء نعمة الله فتاة كفر الدوار داخل مول شهير بمحافظة البحيرة خنقا وطعنا على يد صديقتها - المتهمة الأولى - وشابين. وحرزت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

حبس المتهمة بقتل صديقتها نجلاء فتاة كفر الدوار وشابين بتهمة القتل العمد

المتهمة بقتل صديقتها نجلاء فتاة المول تعترف: «روحها طلعت في إيدي»

مفاجأة صادمة في جريمة فتاة المول: المتهمة تناولت العصير مع صديقتها وقتلتها