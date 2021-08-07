غدا.. يبدأ حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان والتمويل العقاري في استقبال طلبات حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي ومتوسطي الدخل، يوم غدٍ الأحد 8 أغسطس 2021 وحتى يوم 14 من الشهر ذاته، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوراق ومبالغ مالية مطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2 »

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الأوراق والمبالغ المالية التي يستلزم على الراغب في الحصول على وحدة سكنية تجهيزها استعدادًا للحجز وذلك على النحو التالي:

المستندات المطلوب تجهيزها للحجز

- استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافة للمستندات التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي وزوجه «سارية».

2. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة» (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها الفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة» «إذا كانت تعمل» وذلك إن وجد.

3. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبيّن صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرًا

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهي كما يلي: (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر «رقم قومي مميكن» - قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب «ماعدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة»).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:

يتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، ويتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أنّ يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2021.

- في حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، يشترط تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

المبالغ المالية المطلوبة للحجز

- مبلغ مقدم جدية الحجز طبقًا للوحدة المراد حجزها وذلك قبل الحجز على البوابة الإلكترونية، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ 405 جنيهات مصاريف إدارية «لا ترد ولا تسترد»، وذلك من خلال أي بريد مميكن.