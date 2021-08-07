لذوي الاحتياجات الخاصة.. غدا أول أيام حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

تبدأ مكاتب البريد المميكنة غدا، في استقبال راغبي شراء كراسة الشروط، للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ويستمر الحجز لمدة أسبوع بداية من 8 أغسطس وحتى 14 أغسطس، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم تخصيص أيام محددة لهم، منعا للتزاحم، وتسهيلا عليهم عملية شراء كراسة الشروط.

على أن يبدأ حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإحتياجات الخاصة، من يوم 15 أغسطس وحتى 9 من سبتمبر المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

سعر كراسة الشروط لشقق «سكن لكل المصريين 2»

ويبلغ سعر كراسة الشروط لشقق «سكن لكل المصريين 2» 125 جنيها لمحدودي الدخل، و150 جنيها لمتوسطي الدخل، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مقدم حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

سيتم سداد مقدم جدية الحجز بنسبة 10 % من قيمة الوحدة السكنية بالنسبة لمحدودي الدخل، بينما سيتم سداد مقدم جدية الحجز بنسبة 15 % من قيمة الوحدة السكنية، لمتوسطي الدخل.

أسعار شقق «سكن لكل المصريين 2»

أما أسعار شقق «سكن لكل المصريين 2»، فهي تتراوح ما بين 164 و310 آلاف جنيه، للمواطنين من محدودي الدخل، وتتراوح ما بين 471 و950 ألف جنيه، لمتوسطي الدخل.

ويعد طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتعد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، أولى المشروعات السكنية، التى سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

وتضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجري تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الطرح.