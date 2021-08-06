قبل أيام من الحجز.. المدن المطروح بها شقق «سكن لكل المصريين 2»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، استكمالا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، نظرا للإقبال الكثيف الذي شهدته المرحلة الأولى من المبادرة نفسها، خلال نوفمبر من العام الماضي.

ويبدأ حجز الوحدات السكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، بينما الفترة من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، تكون لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ سعر كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، 125 جنيهاً للمواطنين من محدودي الدخل، و150 للمواطنين متوسطي الدخل، وفقاً لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وترصد السطور التالية، المدن المطروح بها شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

المدن المطروح بها شقق «سكن لكل المصريين 2»

سيتم طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين»، للمواطنين من متوسطي الدخل داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

أما بالنسبة من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط.