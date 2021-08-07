 بدء اختبارات القبول بالصف الأول الإعدادي الرياضي بـ «تعليم الجيزة»

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة عن بدء اختبارات التربية الرياضية لطلاب المدرسة التجريبية الإعدادية الرياضية للمتقدمين للصف الأول للعام الدراسى 2021/2022، موضحة أن الاختبارات بدأت بلجنة القوام حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للاختبارات 600 طالب.

وأضافت المديرية في بيان، أن الاختبارات تتمثل في: «قوام وبدنى ومهارى والثقافة الرياضية وكشف الهيئة»، موضحة أن الاختبارات تعقد خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الثلاثاء 17 أغسطس 2021، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائجها أول شهر سبتمبر 2021.

وفي سياق منفصل، نوهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بأن صفحة المديرية القديمة على موقع التواصل الاجتماعي لم تعد لها صلة بالمديرية، مؤكدة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار والنشرات والتعليمات على صفحة العلاقات العامة والإعلام على موقع التواصل الاجتاماعي بـ«فيسبوك».