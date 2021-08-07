ضبط 6 سيارات تلقي قمامة ومخلفات بطرق ومحاور الجيزة.. صور

شنَّت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وشرطة ومباحث المرافق، عددًا من الحملات؛ لرصد مخالفات السيارات النقل وحالات إلقاء المخلفات والقمامة بالمحاور والطرق العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار المحافظ اللواء أحمد راشد بضبط السيارات التي تتخلص من المخلفات وتلقي بها في المحاور والطرق، بما يمنع الإضرار بما تم الوصول إليه من مستوى حضاري بعد أعمال التطوير التي شهدتها الطرق والمحاور، وما تم استحداثه من محاور مرورية جديدة لتحسين حالة المرور بنطاق المحافظة.

سيارات مخالفة

وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاث سيارات نقل بشارع جامعة الدول العربية، اثنان منها لنقل المخلفات دون وضع غطاء ما أدَّى إلى تطاير مخلفاتها بالطريق العام والثالثة للسير بدون الحصول على تصريح لنقل المخلفات وضبط سيارة خلاطة لتسيلها المادة الخرسانية أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي، حيث تمّ التحفظ على السيارات بجراج بين السرايات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

حمل مخلفات دون وضع غطاء

وضبطت الحملات، سيارة نقل لسيرها بدون تصريح وأخرى لنقلها المخلفات دون وضع غطاء بشارع ترسا، وتمَّ التحفظ على السيارات بجراج المريوطية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

توجيه المحافظ

في السياق، شدَّد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصه بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية، مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا.