أبرز النصائح لقائدي المركبات خلال ذروة الصيف 2021

تشهد الشوارع المصرية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية وهو ما يتسبب في ارتفاع كافة الأشياء التي تعمل بالمواتير والأجهزة الكهربائية

ومن أبرزها السيارات التي تسخدم بشكل يومي وتتعرض لدرجات ارتفاع عالية بسبب تعرضها للشمس في ذروتها، وفي خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" مجموعة من النصائح المهمة التي يجب مراعتها أثناء السير في درجات حرارة مرتفعة وهي كالآتي:

- يجب تغيير زيت السيارة والتأكد من سلامة حتى يعمل المحرك بشكل جديد ولا يتسبب في ارتفاع حرارتة.

- التأكد من سلامة الردياتير وعمل الصيانة اللازمة له لأن السيارات تعتمد عليه بشكل كبير لاستخدامه في عملية التبريد

- التأكد من عمل مروحة الردياتير بشكل جيد وعدم وجود أعطال بها.

- تغيير المياه في السيارة ومتابعتها في حالة وجود نقص بها.

- صيانة دورية لتكييف السيارة والتأكد من عمله بشكل جيد حتى يساعد قائد السيارة على القيادة بشكل مريح

- فحص فلاتر السيارة، والتأكد من جودة أدائها بكفاءة عالية سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود، وتغيير التالف منها.

- خلال فصل الصيف يفضل عدم ملء خزان الوقود بالكامل، وترك مسافة لتحرك الوقود، حيث إن الوقود يتمدد بفعل درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة كميته عن حجم الخزان، وتسربه إلى الخارج، ما ينتج عنه حدوث حريق بالسيارة.

- عدم ترك أي شئ قابل للإشتعال في السيارة، وعدم تركها في أماكن معرضة للحرارة وضوء الشمس حتى لا تتعرض للتلف

- فحص بطارية السيارة والتوصيلات والكابلات الخاصة بها، وتغيير التالف منها للتأكد من عملها بكل جيد خاصة قبل السفر.

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