بدء اختبارات القدرات في 5 كليات بجامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة، اليوم، في عقد اختبارات القدرات الخاصة بكليات الفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، والتمريض، والتي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، بدأت بالكاشف الحراري من الباب الرئيسي لمقرات الاختبارات.

مكتب التنسيق يستقبل الطلاب الراغبين في اختبارات القدرات

واستقبل فرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة الطلاب الراغبين بتسجيل رغباتهم لإجراء اختبارات القدرات من خلال الموقع الإلكتروني:

http://www.tansik.egypt.gov.eg

وفي كلية الفنون الجميلة تُجرى اختبارات القدرات لطلاب 11 محافظة، هي (الدقهلية - دمياط - الشرقية - الاسماعيلية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - كفر الشيخ - الغربية – المنوفية).

تطبيق الإجراءات الاحترازية في تسجيل الرغبات

وقال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، إن عملية التسجيل لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض تجرى إلكترونيًا عن طريق موقع مكتب التنسيق، مشيرًا إلى وضع شروط مهمة جدًا طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، في مقدمتها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية بفيروس كورنا المستجد.

كلية التمريض تبدأ اختبارات 2021

من جهة أخرى، بدأت كلية تمريض المنصورة اختبار القدرات، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أمينة النمر عميد كلية تمريض للطلاب، الراغبين في الالتحاق بالكلية والمعهد الفني للتمريض من طلاب الثانوية العامة 2021.

وتدخل كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض ضمن الكليات التي يتم بها اختبارات القدرات وفقًا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة من 7 إلى 19 أغسطس الجاري، وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب التنسيق من خلال الموقع الرسمي لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيَا.

وأكدت الدكتورة وفاء فتحي، تجهيز مدرجات الكلية وتطهير الأماكن واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب، وإنهاء إجراءات التسجيل بسرعة بمساعدة فريق من الطلبة من اتحاد الطلاب ورعاية الطلاب ورعاية الشباب، للعمل من أجل حسن سير العمل باختبارات القدرات.