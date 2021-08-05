حظك اليوم برج الجدي الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مولود برج الجدي طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.