بنك مصر يطلق مرابحة «إكسبريس الرقمية» لتمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين»

قام بنك مصر، مؤخراً، بإطلاق مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين» لأول مرة فى مصر تحت إشراف هيئة رقابة شرعية، وتعد تلك المرابحة إحدى الخدمات الرقمية تحت مظلة بنك مصر إكسبريس الرقمية، التى تحتوى على العديد من الخدمات الرقمية التى سيتم إطلاقها مستقبلاً، هذا وتتميز مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين» بالعديد من الميزات؛ منها تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة «أون لاين» من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى، وكذلك متابعة خطوات المرابحة خطوة بخطوة من خلال الموقع، وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات دون الحاجة للذهاب لفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية.

ويتم الحصول على المرابحة خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، وتبدأ المرابحة من 100 ألف جنيه مصرى وحتى 2 مليون جنيه مصرى بعائد تنافسى، كما يتم تطبيق مبادرة البنك المركزى وفقاً للشروط والأحكام. كما يعد ذلك استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى مجال التحول الرقمى باعتباره ركيزة أساسية يستند عليها فى إدارة أعماله حرصاً منه على مواكبة التطور التكنولوجى المستمر، وقد قام باتخاذ خطوات عدة فى هذا المجال؛ منها على سبيل المثال إطلاق منتج إكسبريس أون لاين كأول قرض رقمى لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فورياً للعملاء، إطلاق خدمة الإنترنت والموبايل البنكى BM Online بإتاحة باقة جديدة من الخدمات.

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، وكذلك قام البنك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمة المساعد الذكى Chat Bot، هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة (WhatsApp for business) وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة من خلال تنويع سبل التواصل معهم.

ومن الجدير بالذكر أنه فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد حصد البنك العديد من الجوائز عن الفترة السابقة كأفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة فى هذا المجال. هذا ويسعى بنك مصر إلى تعزيز تميز خدماته، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء، مع تطوير شبكة فروعه بإضافة خدمات رقمية متطورة لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء، وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذى سيسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية. وحقق بنك مصر تطوراً ملحوظاً على مستوى تنافسية منتجاته خلال الفترة الماضية، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على تطور الحصة السوقية للبنك، وتحسن مؤشراته المالية، وزيادة عدد عملائه من مختلف شرائح المجتمع.

ومن المتوقع أن يواصل البنك تقدمه نحو تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بالسياسات الرشيدة التى تطبقها إدارة البنك برئاسة محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك، والتى تستهدف بها التوسع المستمر فى جميع فروع أعمال البنك سواء على مستوى منتجات التجزئة المصرفية أو خدمات الشركات، أو الأدوات التكنولوجية المختلفة التى يتيحها البنك للعملاء وغير العملاء فى تسوية معاملاتهم.