إنشاء 3 مشايات بشاطئي الأنفوشي ورأس التين لخدمة كبار السن وذوي الهمم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنشاء مشايتين لكبار السن وذوي الهمم بشاطئ الأنفوشي غرب المحافظة، ضمن خطة الإدارة بالاهتمام بفئة ذوي القدرات الخاصة، بعدما تمّ تخصيص جزء من شاطئ المندرة المجاني شرقًا لهم، مع توفير ممشى وعوامات لهم.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الإدارة، اليوم السبت، بأنه تم المرور على شاطئ رأس التين الشرقي المميز، والتأكُّد من وجود عامل إنقاذ، ومتابعة نظافة الشاطئ، وقد تمّ التنبيه على توزيع حاويات قمامة بطول الشاطئ والتأكد من نظافة دورة المياه وتقديم الخدمة بشكل مجاني، مع إنشاء مشاية لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار البيان كذلك إلى المرور على شاطئ الأنفوشي، للتأكيد على مجانية دورات المياه ونظافتها وعدم فرض إكراميات على المواطنين، وتوزيع فلاير «اعرف حقك» على رواد الشاطئ، مع التشديد على زيادة عدد حاويات القمامة بطول الشاطئ.

في سياق متصل، استقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 60 حجزًا بعدد أفراد 371 فردًا لليوم السبت، وذلك بعدما بلغت نسبة الإشغالات 100% أمس، حسبما أعلن اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة.

وقال رشاد إنه كان من المتوقع أن تكون الشواطئ كاملة العدد يوم الجمعة لا سيّما مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًّا والتي دفعت الكثيرين للتوجه نحو الشواطئ.

وأشار إلى زيادة رحلات اليوم الواحد لا سيّما يوم الجمعة الذي يمثل التحدي الحقيقي لقدرة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للسيطرة على الشواطئ.

وبحسب البيان، تمَّ المرور علي شاطئ طاحونة المندرة السياحي، حيث أمر اللواء جمال رشاد بزيادة عدد دورات المياه المجهزة مسبقًا بالشاطئ؛ لتتناسب مع حجم رواد الشاطئ وكذلك زيادة عدد حاويات القمامة.

وشملت الجولات كذلك، المرور على شاطئ وانلي المميز، حيث تمَّ الاستفسار من رواد الشاطئ عمَّا إذا تم فرض إكراميات عليهم من عدمه، وكذلك تم توزيع فلاير «اعرف حقك» على رواد الشاطئ الذي يتضمن أسعار دخول الشواطئ وأرقام الشكاوى.

وأوضح البيان أن تم المرور على شاطئ فريسكا المميز، وسؤال الرواد عما إذا كانوا تعرضوا لفرض أي إكراميات أو إتاوات وكانت الإجابة بالنفي، وتم توزيع فلاير «اعرف حقك».

يأتي هذا فيما تم كذلك المرور على شاطئ باب البحر، وتلاحظ وجود مجموعة كبيرة من الرجال والنساء من مختلف الأعمار من هواة رياضة الراكيت بالشاطئ والذين طالبوا بإنشاء ملعب رسمي للراكيت بمنطقة شواطئ الأنفوشي، فوعد رئيس الإدارة بتقديم كل الدعم للرياضات الشاطئية التي تجد دائمًا تشجيعًا كبيرًا من المحافظ اللواء محمد الشريف.