شق بطنه بسكين.. حبس شاب اعترف بقتل والده في الدقهلية

أمر المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد حفني، القائم بأعمال المحامي العام الاأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس عامل على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه بقتل والده بطعنة نافذة بسكين في البطن، بمركز نبروه، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب تعدي والده على والدته، وإحضاره زوجته الثانية للمنزل.

واعترف الابن المتهم، أمام النيابة العامة بارتكاب واقعة قتل والده دون قصد، بعد نشوب مشاجرة بينهمأ، بعد قيام والده بإحضار زوجته الثانية إلى المنزل، ليكيد بها والدة المتهم، مؤكداً أن والده كان دائم الخلاف مع والدته، وتزوج من سيدة أخرى، وأضاف: «بعد زواجه منها، تبدلت أحواله، وأصبح لا يتعامل معنا بشكل به أي ود أو مشاعر أبوه».

وأضاف المتهم ويُدعى «محمد»، 23 سنة، أنه من بعد زواج والده «كان دائماً يكيد أمي، ويؤكد أنه سيحضر زوجته الثانية إلى المنزل الذي نقيم فيه، بجوار مسجد الأربعين، إلا أنني وأشقائي كنا دائماً نرفض ذلك»، تابع بقوله: «حضر والدي ليلة الحادث، وأتي بزوجته الثانية إلى المنزل، وحاول طرد أمي، إلا أن نشبت مشاجرة معها، حتى تدخلت على أثرها، وعند معاتبته على ما قام به، نشبت بيننا مشاجرة، وقام بدفعي على الأرض والتعدي علي، مما دفعني دون وعي إلى استلال سكين وطعنه».

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول «عبد الناصر السيد رمضان الغرباوي»، 50 سنة، عامل ومقيم بندر نبروه، مصاباً بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليمنى، إدعاء تعدي، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس المباحث، وبسؤال زوجة المتوفي «السيدة محمد رمضان»، 44 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب، وحال معاتبة ابنهما «محمد»، 23 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، له حدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها الابن بالتعدي على والده بالضرب بآلة حادة «سكين»، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة فى الجريمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7567 لسنة 2021 جنح مركز نبروه، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.