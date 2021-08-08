برسوم 250 جنيها.. الصحة تحدد متطلبات الحصول على لقاح جونسون للمسافرين

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، متطلبات التوجه لتلقي التطعيم بلقاح جونسون بمراكز السفر، بعد إعلانها استقبال مصر للدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون غدًا الاثنين 9 أغسطس.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متطلبات التوجه لتلقي المسافرين التطعيم بمراكز السفر، والرسوم المقررة، ورسم استخراج الـ «QR Code»، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

متطلبات التوجه لتلقي المسافرين التطعيم بمراكز السفر

أشارت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى متطلبات التوجه لتلقي المسافرين التطعيم بمراكز السفر، وهي كالتالي:

-التسجيل على موقع تسجيل اللقاح والحصول على رقم التسجيل.

-الرسوم 250 جنيها لكل شخص (سواء كان اللقاح جرعة أو جرعتين).

-أصل الباسبور ورسوم 100 جنيه لاستخراج الـ «QR Code»

- إقرار الموافقة المستنيرة.

كما أوضحت الصحة أنه في حالة الحصول على التطعيم من قبل، والرغبة في تلقي نوع آخر من لقاحات فيروس كورونا من جديد بهدف السفر، يمكن ذلك بعد إقرار نموذج الموافقة المستنيرة الخاص بالسفر، مشيرة إلى أنه لا داعي لانتظار الرسالة في حالة السفر، حيث يمكن التوجه لمراكز السفر مباشرة بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني.

كما أشارت الوزارة إلى أنه في حالة القادمين من الخارج بجرعة واحدة، يمكنهم الاتصال بالخط الساخن وتحديد موعد الجرعة الثانية طبقا لبروتكول كل لقاح، على أن يكون لديه ما يثبت تلقيه للجرعة الأولى من خارج مصر بالنوع والتاريخ.

وطالبت الوزارة من المواطنين التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو من خلال الخط الساخن: 15335، موضحة أنه يمكن للمتقدمين متابعة حالة الطلب، عن طريق إدخال رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم عند التسجيل من هنا: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/track-request أو الاتصال بالخط الساخن.