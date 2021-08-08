عبر 12 خطوة.. احصل على صورة عقد مشهر وأنت في «منزلك»

إذا أردت الحصول على عقد مشهر في الشهر العقاري، ولا تمتلك وقتًا للتوجه إلى مقرات الشهر العقاري لظروف العمل أو السفر، فإن وزارة العدل أتاحت فرصة استخراج صورة من عقد مشهر عن بُعد، من خلال تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» على الهاتف المحمول.

وتستعرض «الوطن» خطوات الحصول على عقد مشهر من الشهر العقاري، على النحو التالي:

1) تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل من المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

2) يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة على اختلاف أنظمة تشغيلها سواء الأندرويد والأيفون والهواوي.

3) إنشاء حساب على التطبيق بعد تحميله على الهاتف.

4) بعد الدخول على التطبيق سوف تظهر قائمة الخدمات المتاحة.

5) الضغط على خدمة صورة من عقد مشهر.

6) إدخال بيانات مقدم الطلب وهي الاسم الرباعي ونوع إثبات الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإليكتروني، ومحافظة الاستلام وعنوان استلام الطلب.

7) إدخال بيانات العقد المراد الحصول على صورة منه وهر رقم العقد وسنة العقد والمكتب الصادر منه العقد وناجية المشهر واسم أحد أطراف التعامل.

8) تقديم الرسوم وطريقة الدفع والتي تحدد وفقًا لعدد النسخ وعدد الصفحات واختيار طريقة الدفع بين الفيزا أو الماستر كارد.

9) تحميل صورة من إثبات الشخصية الذي قمت باختياره من قبل سواء كان بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

10) سوف تقوم بعد ذلك بإعادة إدخال رمز سوف يظهر لك أثناء إدخال البيانات.

11) الضغط على جملة «أقر بكافة مسئوليتي عن البيانات المسجلة بهذا الطلب».

12) بعد اتباع الخطوات السابقة يتم إرسال رسالة عبر الهاتف بموعد استلام الخدمة في العنوان الذي قمت بإدخاله مسبقًا.

وكانت وزارة العدل بدأت في رقمنة عدد من خدماتها المتاحة للجمهور، بالإضافة إلى تطوير عدد من مقار الشهر العقاري والتوثيق وميكنتها.