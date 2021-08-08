خطوات الحجز الإلكتروني لشقق «سكن لكل المصريين 2».. بعضها جاهز للتسليم

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، استقبال طلبات المواطنين لحجز وحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل بعضها جاهز للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا بجميع محافظات الجمهورية، حتى يوم 14 أغسطس الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل لجميع المواطنين.

ويتساءل العديد من المواطنين، ماذا بعد شراء كراسة الشروط ودفع مقدم الحجز؟، وما هي الخطوات الواجب اتباعها بعد ذلك؟، لذا تقدم «الوطن» في هذا الصدد إجراءات على المتقدم للحجز اتباعها بعد شراء كراسة الشروط وهي على النحو التالي:

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 2

1- تعد أولى خطوات الحجز، شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات من مكاتب البريد، ودفع المبلغ المطلوب من مصروفات التسجيل ومقدم الحجز واستلام الإيصال.

2- يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع https://www.shmff.gov.eg/، إذ يقوم العميل باتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على تقديم طلب وحدة سكنية.

- في حالة عدم وجود حساب حالي، ينشئ صاحب الطلب حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية، وملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية SMS لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع، وتتضمن الرسال رقم كودي يدخله مقدم الطلب على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يدخل مقدم الطلب على حسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة «إن وجدت»، إضافة إلى تحديد رغبته في المساحة المطلوبة بالمدينة التي يرغب في التقدم عليها المطروحة بكراسة الشروط طبقًا للرغبة المُحررة في استمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار «المرفقين بالكراسة»، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، ويرفق المواطن المستندات الآتية بصيغة PDF بالمستندات الآتية بصيغة PDF في ملف واحد:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه «سارية».

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج أو الزوجة «إذا كانت تعمل» وذلك إن وجد.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مؤرخة ومعتمدة.

3. بعد الانتهاء من رفع المستندات، ينقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح».

4. يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

على المتقدم التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني، إذ يتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب، وحال تغيير رقم الهاتف يتم إفادة الصندوق برقم الهاتف الجديد عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 - 5777 - 1188، من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.