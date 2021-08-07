بداية من غدا.. أماكن بيع وأسعار كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 2»

يبدأ حجز شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، اعتبارا من غدا الأحد، حتى السبت 14 أغسطس، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة).

وتزامنا مع بداية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، عن أماكن بيع وأسعار كراسات شروط شقق «سكن لكل المصريين 2».

وترصد السطور التالية، أماكن بيع وأسعار كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أماكن بيع وأسعار كراسة شروط شقق «سكن لكل المصريين 2»

سيجري طرح كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2، بمكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية.

يبلغ سعر كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 2، 125 جنيها، لمحدودي الدخل، 150 جنيها لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد نسبة مقدم جدية الحجز 15%، لمتوسطي الدخل، و10% لمحدودي الدخل، وذلك وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتراوح مساحة الشقق المطروحة، ضمن المبادرة للمواطنين محدودي الدخل، فتتراوح ما بين 75 م2، و90 م2، بالإضافة إلى طرح وحدات أخرى، ضمن نفس الإعلان، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبأسعار تتراوح ما بين 640 و900 ألف جنيه، أما مساحات الشقق لمتوسطي الدخل، فستكون 100م2 و120 م2.

وللحصول على وحدة ضمن الطرح، يشترط ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.