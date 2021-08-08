لذوي الاحتياجات الخاصة.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بـ«سكن لكل المصريين 2»

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، تبدأ مكاتب البريد المميكنة، في استقبال المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في الحصول على شقة، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، بفائدة متناقصة 3%، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما.

ويستمر حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، إلى يوم 14 أغسطس، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يوم 15 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لوزارة الإسكان.

وتضم شقق «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجرى تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان.

بأسعار تتراوح ما بين 164 و310 آلاف جنيه، ولمتوسطي الدخل بين 471 و950 ألف جنيه، ومساحات تتراوح ما بين 75 م 2 إلى 120 م 2.

وتتمثل الأوراق المطلوبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»، في:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند الإعاقة.

- وصل مرافق.

- مفردات مرتب إن وجد.

- برنت تأمينات إن وجد.

وهناك تسهيلات عدة، يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها: تخصيص أسبوع لهم ليتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، تجنبا للازدحام، أولوية في الحصول على نسبة 5% من كل الوحدات المطروحة، كما يتم تخصيص وحدات لهم في الأدوار السفلية «الدور الأرضي» لتتناسب مع طبيعتهم.

وتُطرح شقق «سكن لكل المصريين 2»، لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

أما لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».