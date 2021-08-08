اليوم.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 2 لمحدودي ومتوسطي الدخل

يبدأ اليوم، حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

ويستمر حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، إلى يوم 14 أغسطس، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يوم 15 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وترصد السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل حجز شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2

- يضم الإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجرى تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان.

تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 2، لمحدودي الدخل: ما بين 164 و310 آلاف جنيه، ولمتوسطي الدخل بين 471 و950 ألف جنيه.

- لمحدودي الدخل: يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريًا.

- لمتوسطي الدخل: يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا.

- 168 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا.

- أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»، لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

- لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).