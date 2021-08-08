شروط النجاح في اختبارات قدرات الكليات وعدد الأسئلة المتوقع إجابتها

انطلقت أمس السبت، اختبارات القدرات، لدخول الجامعات التي من المقرر استمرارها حتى 19 أغسطس الجاري، ووضعت الكليات التي تخضع للاختبارات هذا العام عددًا من شروط النجاح، فضلا عن عدد الأسئلة المقررة لكل كلية، التي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

كلية الفنون الجميلة

- شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون أو عمارة أو فنون تطبيقية، هي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم+التصميم» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- زمن الاختبار ساعتان ونصف تبدأ الساعة 10:30 ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

كلية الإعلام

- زمن الاختبار ساعتان ونصف تبدأ الساعة 10:30 ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

- شروط النجاح في اختبار قدرات كلية الإعلام حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- وتشمل الأسئلة 75 سؤالًا «أسئلة اختيار من متعدد+ أسئلة الصواب والخطأ».

كلية السياحة والفنادق

- زمن الاختبار ساعة واحدة تبدأ الساعة 10:30 ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

- شروط النجاح في اختبار قدرات كلية السياحة والفنادق حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- وتشمل الأسئلة 50 سؤالًا «أسئلة الصواب والخطأ».

كلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

- يبدأ الاختبار بالمقابلة الشخصية مع لجنة ثلاثية أو خماسية أو سباعية ووضع درجة من 25 ثم يليه الاختبار المعرفي ومدته ساعة ونصف.

ـ يبدأ الاختبار الساعة الواحدة ظهرا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

- شروط النجاح في اختبار قدرات كلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- وتشمل الأسئلة 75 سؤالا «أسئلة اختيار من متعدد+ أسئلة الصواب والخطأ».

كلية التربية الفنية

- شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الفنية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم+التصميم الزخرفي» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- زمن الاختبار ساعتان ونصف تبدأ الساعة 10:30 ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

كلية التربية الموسيقية

- زمن الاختبار متوسط زمن اختبار الطالب الواحد 10 دقائق تقريبا.

- شروط النجاح في اختبار تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

الجامعة التكنولوجية

- زمن الاختبار ساعة واحدة تبدأ الساعة 10:30 ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

- شروط النجاح في اختبار قدرات الجامعة التكنولوجية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- وتشمل الأسئلة 50 سؤالا «أسئلة اختيار من متعدد+أسئلة الصواب والخطأ».

المسرح التربوي - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

- مدة الاختبار ساعة واحدة تبدأ الساعة 10:30 ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

- شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص المسرح التربوي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- وتشمل الأسئلة 50 سؤالا «أسئلة اختيار من متعدد+أسئلة الصواب والخطأ».

كلية التربية الرياضية

- من الاختبار يتم إجراء اختبارات التربية الرياضية في يومين فقط كحد اقصى ويحدد موعد وزمن الاختبار من خلال مكتب التنسيق وإدارة الكلية.

- شروط النجاح في اختبار قدرات التربية الرياضية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- تشمل الأسئلة 50 سؤالا «أسئلة الصواب والخطأ».

- يشترط للالتحاق بكليات التربية الرياضية خلو الطالب من الأمراض غير السارية من فيروس سي والمخدرات لما لها من أضرار صحية خطيرة تهدد حياة الطالب مع قيامه بالمجهود البدني وذلك بتقديم شهادة صحية معتمدة ما يفيد خلو الطالب أو الطالبة منها أو شهادة مبادرة 100 مليون صحة أو تضمين ذلك بالكشف الطبي العام قبل الالتحاق بالكليات.