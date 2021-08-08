اختبارات القدرات بفنون جميلة الإسكندرية.. 7 محاذير منها «البنطلون المقطع»

مع انطلاق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، برزت محاذير عديدة يجب ابتعاد الطلاب عنها تجنبًا لمنعهم من خوض الاختبارات، فيما أُقرت قواعد أخرى يجب السير عليها من قبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في خوض اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المحاذير والقواعد الخاصة بخوض امتحانات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، حيث تعقد اختبارات القدرات «عمارة - فنون» لهذا العام يوميًا بدء من أمس السبت، حتى الخميس الموافق 19 من ذات الشهر.

محاذير في اختبارات القدرات بفنون جميلة بالإسكندرية

1- عدم مخالفة الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيرس «كوفيد 19» بارتداء الكمامة الطبية والقفازات اثناء الحجز واثناء اجراء الاختبار.

2- يحظر على الطلاب الحضور للحرم الجامعي مرتديا «بنطلونات الجينز المقطعة - Core - Pant - Short».

3- على كل طالب الالتزام باحضار الأدوات التالية: «اقلام رصاص بدرجات مختلفة - أقلام فلوماستر - ألوان خشبية - أدوات هندسية - ممحاة - مسطرة ومثلث، وبرجل سطح مستوى من الخشب أو الكرتون مقاس 25 *35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختیاری)».

- ممنوع منعا باتًا دخول أي أجهزة إلكترونية، أو الهاتف المحمول، أو «smart watch» إلى لجنة الامتحان، وإذا خالف الطالب هذه التعليمات يعتبر غير لائق، وكذلك إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقًا أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده التنسيق لإجراء الإختبار.

- ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات حال تصويره أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

التسجيل في اختبارات القدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية

- تتمثل الخطوة الأولى في التقديم لإمتحان قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، في التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، مع الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على موقع التنسيق أثناء التسجيل.

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته على ذلك الرابط، ومن ثم يتم السداد من خلال منافذ التحصيل المرفقة مع طباعة إيصال السداد.

- يتوجه الطالب إلى مقر كلية الفنون الجميلة المبنى الرئيسي 108 شارع عبد السلام عارف بمظلوم، لتسليم ملف الطالب، وتحديد توقيت الامتحان وفقا للتاريخ المحدد من قبل مكتب التنسيق، واستلام رقم الجلوس الخاص به معتمد ومختوم .

- على كل طالب احضار الملف الخاص به.

الأوراق المطلوبة في ملف إمتحان قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية

- استمارة التسجيل مطبوعة من على موقع التنسيق.

عن طريق منافذ التحميل.

- ايصال السداد + صوره منه.

- عدد 2 صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

- اصل رقم الجلوس للثانوية العامة ( للاطلاع ) + نسختين منه.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب لكل اختبار على حدة «عمارة او فنون».