أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية بدمياط

تنظم مديرية الصحة برئاسة الدكتور سيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، قوافل طبية شاملة بعدد 7 قرى، بمراكز كفر البطيخ وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال شهر أغسطس الجاري، وتأتي تلك الجهود استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التي يجرى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وجاءت هذه الخطة وفقًا لما هو موضح بالجدول التالي:

- نظمت قافلة طبية بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد، ضمن مبادرة حياة كريمة يومي الرابع والخامس من شهر أغسطس.

- بمركز كفر البطيخ، تنطلق المبادرة يومي الحادي عشر والثاني عشر بقرية السواحل.

- بمركز فارسكور تنطلق قافلة طبية شاملة من قرية الطرحة يومي الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري.

- بمركز الزرقا تنطلق قافلة طبية شاملة يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري بقرية عطا الله.

- بمركز فارسكور، تنطلق قافلة يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري بقرية كفر الشناوي، ويومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين بقرية عز العرب.

- مركز كفر سعد، تنطلق قافلة طبية يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، بقرية المأمورية.