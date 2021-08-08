«الفرح اتقلب غم».. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية وهروب السائق

أصيب 8 أشخاص في محافظة الدقهلية، خلال قدومهم من أحد الأفراح بقرية «بساط النصارى» في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي على «رافد المنصورة - جمصة» أمام قرية «الروضة»، وفر سائق الميني باص هاربا بعد الحادث، وتبين أن سبب الحادث خروج الميني باص من أحد الطرق الفرعية فجأة أمام السيارة الملاكي وحال محاولة قائد السيارة الثانية مفاداتها قام بالاصطدام بجانبها، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى واصطدام السيارة الثانية ببلدور الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «رافد المنصورة - جمصة» أمام قرية «الروضة» دائرة المركز .

فحص الحادث: تصادم بين ميني باص وملاكي

انتقل ضباط مركز طلخا إلي مكان الحادث وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم « د ط ع 8341 أجرة» مينى باص قيادة المدعو «يحيى ز. ا.»، 32 سنة سائق ، ومقيم قرية « الدروتين » دائرة مركز نبروه وفر هاربًا تاركًا السيارة، والسيارة رقم «أ ب ل 1309 ملاکی» قيادة المدعو محمد البكري أحمد، 32 سنة موظف بشركة خاصة، ومقيم منطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة .

وتبين أن سبب الحادث خروج السيارة الأولى من أحد الطرق الفرعية فجأة أمام السيارة الثانية وحال محاولة قائد السيارة الثانية مفاداتها قام بالاصطدام بجانبها مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى واصطدام السيارة الثانية ببلدور الطريق.

إصابة 8 أشخاص حال عودتهم من فرح

نجم عن الحادث إصابة 8 أشخاص من مستقلي السيارة الأولى وجميعهم يقيمون دائرة مركز نبروه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى نبروه المركزي، وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

بسؤال المصابين في محضر الشرطة، أيدوا ذات المضمون، وأضافوا أنهم كانوا قادمين من أحد الأفراح بقرية «بساط النصارى» دائرة المركز.

بسؤال قائد السيارة الثانية إنهم قائد السيارة الأولى بالتسبب في الحادث تم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على سير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9006 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجار ضبط قائد السيارة الأولى والعرض على النيابة العامة.