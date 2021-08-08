مرسى مطروح.. مصرع مواطن وإصابة 10 في انقلاب سيارة

لقي، منذ قليل، مواطن مصرعه، وأصيب 10 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 35 بطريق «مرسى مطروح - الإسكندرية الساحلي» الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بطريق مرسى مطروح

واستقبلت مستشفى مرسى مطروح العام، اليوم، المصابين في حادث انقلاب سيارة، وهم ساندي سامح سمير حسن، 10 سنوات، من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وسمير محمود حسن، 70 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وسلوى صادق عبدالواحد، 34 سنة، من القاهره، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم حامل في الشهر الخامس والحالة العامة غير مستقرة، ودعاء سمير محمود حسن، 35 سنة، من القاهره مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وسلمى سامح سمير محمود، 13سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وجنا مصطفى محمد عبدالعال، 11 سنة، من القاهره، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، ولوجي مصطفى محمد عبدالعال، 8 سنوات من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، ورقية سامح سمير محمود، 4 سنوات من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، وفيروز مصطفى محمد عبدالعال، 5 سنوات من القاهره مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وسامح سمير محمود حسن، 39 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، فيما وصلت جثه هامدة لشخص يدعى مصطفى محمد عبد العال عبدالعال، 42 سنة، من القاهره، والجثة تحت تصرف النيابة.

وانتقلت مباحث مطروح إلى موقع الحادث على طريق مرسى مطروح، للفحص والمعاينة، والتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.