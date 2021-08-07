رئيس لجنة اختبارات القدرات: يحق للطالب تأجيل اختباره حال الاشتباه فى إصابته بـ «كورونا».. ولا إعادة للراسبين

أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، التابعة لوزارة التعليم العالى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن الهدف الأساسى من تطبيق اختبارات القدرات هو اكتشاف أصحاب المواهب والقدرات من الطلاب للالتحاق بالكليات المتخصصة، وأن اختبارات القدرات الخاصة بالكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها بدأت أمس، وتستمر حتى 19 أغسطس الجارى.

طبيعة الاختبار والنجاح فيه تختلف من كلية لأخرى

وأضاف «قنديل»، فى حواره مع «الوطن»، أنه يحق للطالب تأجيل اختبارات القدرات 2021 حال المرض أو الاشتباه فى الإصابة بـ«كورونا» خلال المدة المحددة لها، ولا يمكن للطالب إعادة الاختبار حال الرسوب أو التسجيل لأداء اختبارات القدرات لكليتين من تخصص واحد.. وإلى نص الحوار:

كيف استعدت وزارة التعليم العالى لاختبارات القدرات بمختلف الكليات فى ظل أزمة كورونا؟

- بداية وزارة التعليم العالى وضعت عدداً من الإجراءات والضوابط لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين فى 11 تخصصاً متاحاً فى 150 كلية ومعهداً على مستوى الجمهورية، ويُشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهى تخصصات «الفنون التطبيقية، والجميلة، والتربية الفنية، والموسيقية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والجامعات التكنولوجية، والتمريض، والسياحة، والفنادق، والإعلام»، ويجب على الطالب للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، ومن الاستعدادات التأكيد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، خلال أداء تلك الاختبارات، من تعقيم القاعات، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعى.

كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات من قبَل الطالب.. وكيف سيؤدى الطلاب الاختبارات.. وما الجداول الزمنية لها؟

- يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبته فى عدد الكليات التى يرغب بها، ويقوم مكتب التنسيق بترتيب المواعيد، بحيث لا يكون هناك تداخل فى مواعيد الاختبارات، حيث هناك كليات تحتاج اختبارات القدرات لها لأكثر من يوم ككليات التربية الرياضية، ويراعى مكتب التنسيق هذه النقطة.

وبعد التسجيل يدخل الطالب إلى دليل الطالب على صفحة التنسيق، الذى يشرح فلسفة كل امتحان والدرجات المخصصة لها، وسيجد «لينك» لموقع إلكترونى عليه عدد من النماذج التجريبية. وهناك بعض الكليات لها امتحانات مهارية كالتربية الرياضية والموسيقية والفنية والفنون الجميلة، وهى قائمة على المهارة فقط، أما بالنسبة لكليات السياحة والتمريض والإعلام والكليات التكنولوجية، فاختباراتها قائمة على الامتحانات الورقية «بابل شيت»، ويتم تصحيحها إلكترونياً، وهناك اختبارات شخصية ستكون فى كليات التمريض. ويبدأ الطالب فى أداء الاختبارات بمجرد تسديد الرسوم وفقاً للجدول الزمنى الموضوع من قبَل مكتب التنسيق والوقت المناسب المحدد من قبَل الكلية.

ما الرسوم المقررة للاختبارات.. وهل تختلف من كلية لأخرى.. وكيف سيتم سدادها؟

- الرسوم موحدة بقيمة 450 جنيهاً، ولو الطالب سيؤدى الاختبار لأكثر من كلية يدفع 450 جنيهاً لكل اختبار، وفى الغالب يكون الدفع إلكترونياً، ويتم تحديد موعد الاختبار بعد التسجيل وسداد المصروفات.

هل يحق للطالب التسجيل فى اختبارات كليتين متناظرتين كفنون جميلة حلوان وفنون جميلة المنيا؟

- هناك امتحان واحد للتخصص الواحد، ولا يؤدى الطالب اختبارين لتخصص واحد.

ما الفرق بين اختبارات القدرات للكليات المختلفة.. وهل تم تقليص مدة وزمن الاختبارات، خاصة المتعلقة بالهوايات كالرسومات والفنون التشكيلية؟

- هناك فرق فى الاختبارات، ولكل كلية طبيعة مختلفة فيها، فاختبارات التربية الرياضية غير إعلام، ومختلفة عن سياحة وفنادق، وبالفعل فى ظل أزمة كورونا تم إلغاء الامتحانات المعرفية وتوزيع درجاتها على باقى المواد الدراسية، إضافة إلى أنه جرى تقليص مدة اختبارات القدرات، لتكون أقصى مدة ساعتين ونصف الساعة.

إعلان النتائج على مواقع الكليات خلال 3 أيام من أدائها

كيف ستجرى أعمال التصحيح والرصد للدرجات وإعلانها.. وما نسب النجاح والرسوب؟

- كل كلية تجرى اختباراتها، ومن ثم تقوم بقياس القدرات المهارية والتصحيح ورفع النتائج على موقع الكلية أو الجامعة، ويبدأ ظهور النتائج لكل طالب على الموقع فى نفس اليوم، وقد تستغرق يومين أو ثلاثة على الأكثر، أما نسب النجاح فتتفاوت من تخصص للآخر، وغالبية النتائج لا تقل نسبة النجاح فيها عن 50%.

هل يحق للطالب تأجيل الاختبارات فى حال مرضه أو اشتباه الإصابة بـ«كورونا».. وهل يحق له الإعادة فى حال الرسوب؟

- للطالب حق التأجيل وفقاً لما تقره الكلية حال الاشتباه فى إصابته بـ«كورونا» أو المرض، وتكون خلال فترة الاختبارات حتى يوم 19 أغسطس، ولكن لا يمكن إعادة الاختبارات للطالب حال الرسوب فيها.

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى إعلانات منح كورسات ودورات تدريبية للتأهيل لاختبارات القدرات هل للكليات علاقة بها؟

د. سيد قنديل: نحذر من مراكز التدريب الوهمية.. وأعددنا دليلاً إرشادياً لمساعدة الطلاب

- الكليات ليست لها علاقة بمراكز التدريب الوهمية وغير القانونية، ونحذر الطلاب من التعامل معها، والمجلس الأعلى للجامعات أوقف التدريبات لاختبارات القدرات، والاختبارات مستمرة حتى الموعد المحدد لها.

هل سيتم مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بعد موعدها.. ومتى سيتم فتحها لطلاب الدبلومات الفنية؟

- الأمر وارد، يمكن مدها وفقاً لأى ظروف طارئة، ولكن الموعد المحدد حتى الآن لنهايتها هو 19 أغسطس، وسيتم إتاحتها لطلاب الدبلومات الفنية بعد الشهادات المعادلة فى سبتمبر المقبل.

ما نصيحتك للطلاب وأولياء الأمور تجاه اختبارات القدرات؟

- نحن اجتهدنا ووفرنا للطالب وولى أمره دليلاً مساعداً فى الاطلاع على كيفية أداء اختبارات القدرات، ووضحنا شكل الامتحانات، وستعمل على قياس الموهبة لكل تخصص، ويجب عدم اللجوء للكورسات أو التدريبات لأن الاختبارات تعتمد على الموهبة والقدرات الخاصة، وكل طالب سيحصل على حقه ولن يضار أو يظلم فيها، ولكن عليه أن يؤهل نفسه ويتدرب لتنمية الموهبة والقدرة والعمل الذاتى.

الشهادات المعادلة

بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، فسيتم تحديد موعد اختباراتهم بعد الانتهاء من اختبارات القدرات للثانوية العامة داخل مصر، وبعد 19 أغسطس الجارى يتوجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسى لتجهيز الملف، ومن ثم تحديد موعد اختباراته من قبَل مكتب التنسيق الرئيسى، وستكون بداية شهر سبتمبر المقبل.