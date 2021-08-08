أستاذ في «انتشار الأوبئة»: توقعات ببداية الموجة الرابعة لكورونا في سبتمبر أو أكتوبر

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن كل التوقعات تشير إلى أن متحور دلتا سينتشر في الموجة الرابعة: «ممكن يكون موجود في مصر أو هييجي في الفترة القادمة من يوم وليلة حتى شهر أكتوبر، حيث ستبدأ الموجة الرابعة في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، وإذا حصل 10% من سكان مصر على لقاحات كورونا في هذه الفترة فإن أعداد الإصابات ستنخفض».

لقاح جونسون آند جونسون

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن لقاح جونسون آند جونسون يتم الحصول عليه عبر جرعة واحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وإن فاعليته عالية حيث تقدر نسبته بـ66% من الأعراض العادية و85% من الأعراض الحادة ودخول المستشفى، مشيرًا إلى أن طريقة تصنيعه مثل طريقة تصنيع استرازينيكا ولقاح سبوتنيك V الروسي، حيث حصل على الموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير، وأوروبا في شهر مارس، ويجرى تداوله في معظم بلدان العالم.

أولوية الحصول عليه

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أولوية الحصول عليه في مصر ستكون لأغراض السفر نظرا لحصوله على موافقات جهات وبلدان كثيرة كما أنه عبارة عن جرعة واحدة: «إذا أراد أحد أن يسافر يمكنه تسجيل الطلب على وزارة الصحة وبعد 72 ساعة يحصل على لقاح جونسون».

فترة الأمان بين اللقاحات

وأشار الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن هناك ما يعرف بـ«فترة الأمان بين اللقاحات» التي تتراوح بين شهر وشهرين، وقد تصل إلى 3 شهور في عدد قليل من اللقاحات: «من حصل على سينوفاك أو سينوفارم وأراد أن يسافر إلى بلد لا توافق على هذين اللقاحين وتشترط الحصول على لقاح جونسون، يمكنه الحصول على لقاح جونسون إذا مرّ شهر أو شهران على حصوله على سينوفاك أو سينوفارك».

وأوضح إسلام عنان: «ولو حصل شخص على جرعة أولى من لقاح لا توافق على الدولة الذي يرغب في السفر إليه، فإنه يجب أن يتحدث إلى مركز التطعيم حتى يُستثنى من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح ويتمكن من الحصول على لقاح جونسون وفي هذه الحالة يتخذ مركز التطعيم نفسه هذا القرار».