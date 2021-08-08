عاجل.. «الصحة»: تحصيل رسوم إدارية لاستخراج الشهادات الموثقة «QRCode»

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم جميع المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يتم بالمجان، علمًا بأنه يتم تحصيل رسوم إدارية لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode).

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد أن جميع لقاحات كورونا مجانية للمواطنين المصريين وغير المصريين الموجودين على أرض مصر، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاحات فعالة وآمنة، وعلى المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى مساعي الدولة في تنويع مصادر اللقاحات تسهيلا للمواطنين المسافرين للخارج.