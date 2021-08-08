الصحة توضح خطوات متابعة طلب الحصول على لقاح كورونا

أجابت وزارة الصحة والسكان، على تساؤلات عديدة من المواطنين خاصة بكيفية متابعة طلب الحصول على لقاح كورونا، مستعرضة خطوات متابعة طلب الحصول على لقاح كورونا، مناشدة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، تزامنًا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط خطوات متابعة طلب الحصول على لقاح كورونا والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات متابعة طلب الحصول على لقاح كورونا

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا .

- تظهر خانة يتمّ الضغط عليها تحت عنوان متابعة حالة طلب اللقاح.

- إدخال رقم الطلب وآخر 4 أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- يتمّ الضغط على خانة «أنا لست برنامج روبرت» تظهر مباشرة.

- ثم تظهر خانه يتمّ الضغط عليها وهي خانة استفسار وبعد ذلك ترسل الوزارة رسالة يمكن من خلالها متابعة عملية التسجيل للحصول علي لقاح كورونا.

وطالبت وزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على أنَّ ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعي والمداومة على غسيل اليدين من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها والاستمرار فيها، مشيرة إلى أنَّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة من الاستقرار خلال هذه الفترة علي مستوى الاصابات والوفيات.

وأكّدت أنَّها تعمل على رفع اعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس او غيره من الأمراض المعدية.