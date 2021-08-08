«الصحة»: سنتعاقد على 2.5 مليون جرعة فايزر خلال أيام قليلة

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث باسم وزارة الصحة، إن التعاون بين مصر واليابان كبير جدا بدأ منذ عدة أعوام، موضحًا أن مصر حصلت على منحة غير مشروطة من الجانب الياباني بقيمة 9.3 مليون دولار خاصة ببعض التجهيزات الطبية والمستشفيات لدعم بأجهزة أشعة مقطعية و5 مولدات.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «سنوزع أجهزة الأشعة المقطعية طبقا للاحتياجات، كما نتعاون مع اليابان من خلال مؤسسة الجايكا ببرامج تدريبية ودراسية للأطباء والتمريض».

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث باسم وزارة الصحة، أن اليابان تدعم يونيسيف بحوالي 1.9 مليون دولار لتوفير ثلاجات التبريد لحفظ اللقاحات، وستدخل إلى مصر خلال عدة أيام لحفظ اللقاحات: «نحن بصدد جلب 2.5 جرعة من لقاح فايزر خلال أيام قليلة، حيث يتم الحصول عليه من خلال جرعتين».

وأردف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر ستستقبل نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام، يليها 1.7 مليون جرعة من تحالف كوفاكس، مشيرًا إلى أنه يجب الحصول على الجرعتين من نفس اللقاح حتى لو تأخر موعد الجرعة الثانية، كما أن الفارق بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا 3 أشهر.

وواصل: «يوم 14 أغسطس سيشهد خروج عدد كبير من لقاحات سينوفاك المصنعة في مصر إلى السوق المحلية وستوزع على مراكز اللقاحات في البلاد».