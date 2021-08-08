«بنزينك 80 ولا 92».. تطبيق يدلك على أقرب محطة وقود في طريقك

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على إدخال التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها للتسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت والمجهود.

واستعانت وزارة البترول بالتحول الرقمي في العديد من المجالات والخدمات التي تقدمها، مثل تسجيل قراءة عداد الغاز، ودفع الفواتير، والتقديم على الغاز الطبيعي، ومن أهم أحد هذه المجالات هو معرفة أماكن محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أو بالبنزين.

وأطلقت في وقت سابق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول لتعريف المواطن بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل ومحطات البنزين، والذي يعمل على تعريف قائد السيارة بأقرب محطة أو مركز للمكان المتواجد به، من خلال تحديد موقعه عبر الإنترنت والتعريف بالخدمات التي تقدمها هذه المحطة.

ويستهدف التطبيق التعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات، كما يتضمن مواقع محطات التموين لمختلف أنواع الوقود، ويمكن تحميله على جميع أجهزة الهواتف الذكية سواء العاملة بنظام التشغيل أندرويد أو IOS.

ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه، سواء الغاز الطبيعي أو البنزين بأنواعه الثلاثة «80، 92 ، 95» والسولار والشحن الكهربائي، ومن ثم يحدد التطبيق مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم.

ويفيد التطبيق بشكل كبير المسافرين الراغبين في تموين سياراتهم لمتابعة السفر، أو الأشخاص المتواجدين في منطقة ما ولا يعرفون أقرب محطة تموين سياراتهم.

طريقة عمل البرنامج وتحميله

1- تحميل تطبيق Mop Stations للأجهزة بنظام «آندرويد» عبر تطبيقات «جوجل بلاي» من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop.

2- بعد تحميل التطبيق وفتحه يطلب التطبيق إذنا للوصول للموقع الجغرافي الذي يتواجد فيه المواطن من خلال تفعيل خاصة الـ«GPS».

3- بعد فتح التطبيق وتحديد موقع السيارة يوضح التطبيق أقرب محطة تموين بالغاز أو مركز تحويل وصيانة من خلال الصفحة الرئيسية أو محطة بنزين، حيث يتم ترتيب المحطات تنازليا من الأقرب إلى الأبعد للموقع.

4- بالضغط على أقرب محطة أو مركز يتم الدخول إلى كيفية الوصول إلى المحطة وكم تبعد عن المكان، والوقت الذي يتم اتخاذه للوصول إليها ورقم هاتف المحطة وعنوانها والخدمات التي تقدمها وتقيم المحطة من قبل العملاء السابقين، كما يمكن إعطاء تقييم للمحطة.

5- والذهاب إلى الملف الشخصي للعميل ليتم تسجيل الاسم الخاص به والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص به، وتحديد رقم سري للحساب الخاص به على التطبيق لسهولة وخصوصية التطبيق من هاتفه.