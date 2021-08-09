اليوم الثانى لاختبارات القدرات: 62 ألف طالب يسجلون رغباتهم في 150 كلية

عقدت كليات الفنون التطبيقية والجميلة، والتربية الفنية والنوعية والموسيقية بالجامعات الحكومية، أمس، اختبارات القدرات لليوم الثانى، لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بها، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعى أثناء الوجود داخل لجان الاختبارات، فيما انتظمت أعمال الاختبارات لكليات الإعلام والتربية الرياضية والتمريض والسياحة والفنادق بعدد من الجامعات لليوم الثانى.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى أمس إلى 62 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد، لافتاً إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس 19 أغسطس الجارى، وأن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة يومياً، إلى جانب معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

فى السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن موعد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة لجميع الفرق الدراسية سيكون بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021 لمختلف الكليات، لافتة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع الفترة المقبلة لتحديد الأعداد لكل كلية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن تحديد الحدود الدنيا للكليات بالنسبة للمجاميع سيكون وفقاً للعرض والطلب وشرائح المجاميع المختلفة والمتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات، لافتة إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، لافتة إلى أن الاختبارات تقيس مستوى ثقافة الطالب واطلاعه على الأحداث الجارية.