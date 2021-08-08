«كان عندها 12 سنة».. مكتشف فريال أشرف يروي قصة رحلتها مع الكاراتيه حتى «ذهبية» طوكيو

وجه ممدوح سعد، مُدرب الكاراتيه في مركز شباب الأندلس بمنطقة المرج، مُكتشف فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دعمه للبطلة المصرية فريال أشرف، مؤكدا أن دعم الرئيس السيسي للفتاة كان دافعا معنويا كبيرا لها، متقدمًا في الوقت ذاته بالشكر لكل من ساندها أثناء مشوارها لحصد الميدالية الأولمبية.

رحلة فريال أشرف مع الكاراتيه بدأت في 2012

وأضاف «سعد»، خلال تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن رحلة البطلة فريال أشرف مع لعبة الكاراتيه، بدأت منذ عام 2012، «كان عندها 12 سنة وبدأنا العمل معها بالتدريج، بداية من بطولة محافظة القاهرة، وصولًا لبطولة العالم للشابات في إسبانيا، وحصولها فيها على الميدالية البرونزية، والميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط، والبطولة العربية».

فريال حصدت المركز الثاني في الصين في الاستعداد للأولمبياد

وأردف مُكتشف فريال أشرف، أنه تم الاستعداد لبطولة العالم في عام 2019، وحصدت فريال على الميدالية الذهبية في شيلي، و«لما عرفنا إن الكاراتيه هيندرج للأولمبياد استعدينا بشكل جيد جدًا، ولم يكن هناك دعم للسفريات الخاصة بالتدريبات، وسافرت على حسابها الشخصي للصين وحصدت المركز الثاني في الاستعدادات للأولمبياد».

السيسي رفع معنويات فريال أشرف وقدم لها الدعم

وأكد أن الاتحاد المصري للكاراتية، بدأ الاستعداد للأولمبياد بالسفر لأكثر من 20 بطولة، في إطار دخولنا للتصنيف العالمي والأوليمبي، حتى الوصول للبطولة التأهيلية في فرنسا، التي تأهلت منها لطوكيو 2020، وحصدت فيها الميدالية الذهبية، وتم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعمها على صفحته الرسمية، وقدم لها الإشادة والدعم.