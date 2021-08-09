السيسي: أتمنى الاهتمام بالألعاب والرياضة في المدارس للولاد والبنات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى أن يكون هناك اهتمام بالألعاب والرياضة في المدراس، «نتمنى أننا نقدر يبقى فيه مستوى رياضي يتقدم للولاد والبنات في مراحل عمرية محتلفة خلال فترة دراستهم، بقى الرئيس المسؤول عن الدولة بيقول نتمنى؟ أه نتمنى، من حقنا نحلم ومن حق الكل يحلم».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري،: «عندنا في مصر، ظروف قاسية جدًا، ممكن تخلي الأسرة مش عارفة تركز مع ولادها، لا في المدرسة ولا في البيت، بس ده مش معناه أننا منصرش على الرياضة».

جاء ذلك خلال تهنئته اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتية في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.