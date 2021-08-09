الرئيس السيسي لفريال أشرف: أسعدتينا وشرفتينا أنتي وكل واحد بذل جهدا

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحياته إلى كل الأسر التي ساندت أولادها وبناتها، ولا سيما والدي اللاعبة فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

ووجه «السيسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المباركة مرة أخرى للاعبة فريال أشرف قائلا: «بقولك يا فريال مرة تانية مبروك وأسعدتينا وشرفتينا وترجعي بالسلامة أنتي والبعثة كلها، اللي حقق دهب واللي حقق فضة واللي حقق برونز واللي حتى بذل جهد زي فريق كرة اليد».