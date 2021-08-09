عظيمات مصر محور اهتمام الرئيس في مداخلاته على الهواء

احتل ملف تمكين المرأة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية مكانة متقدمة ليكون محور اهتمامه، فقد سلكت مصر طريقا جديدا في هذا الملف، باتخاذ خطوات سريعة وقوية أحدثت طفرة غير مسبوقة أدخلت عظيمات مصر في عصر ذهبي حيث عملت الدولة على تمكيهن في مختلف المجالات.

ودوما ما كان يحرص الرئيس السيسي على إظهار الاحترام والتقدير للمرأة المصرية في مختلف المناسبات، مقدما لهن الدعم بكافة الأشكال والطرق محققا لهن أحلامهن.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» المداخلات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي بالبرامج التلفزيونية لتقديم الدعم لـ«عظيمات مصر» على الهواء مباشرة، وذلك خلال السطور التالية:

السيدة نحمده

وفاجأ الرئيس السيسي، الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، بمداخلة هاتفية على الهواء في تاريخ 14 ديسمبر 2018، موجها خلالها للسيدة «نحمده»، سائقة «الحافلة» التي قابلته في العاصمة الإدارية الجديدة، وعبر عن تقديره لها، مضيفا: «لم أتخيل أن سائق الحافلة سيدة».

سائقة التروسيكل

استجاب الرئيس السيسي لطلبات السيدة «ناهد»، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة التروسيكل»، إضافة لطلبات بناتها الخمس، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، بتاريخ 22 مارس الماضي.

والدة فريال

ولبى الرئيس السيسي أمنية والدة اللاعبة فريال أشرف، صاحبة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في الكاراتيه، بتنظيم رحلة حج لها ولأسرتها، مشيدا بحسن تربية وتشجيع ابنتهم حتى تصل لهذه المكانة العالية في المجال الرياضي، وذلك خلال مكالمة أجراها الرئيس أمس ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.