أهالى العريش يشيعون «ضحيتي لقمة العيش» بشرق التفريعة

يستعد أهالى العريش لاستقبال جثماني شخصين من أبناء المدينة، لقيا مصرعهما غرقاً اليوم الاثنين، أثناء العمل في مناطق شرق التفريعة، فيما أصيب شخص ثالث بإصابات خطيرة، نتيجة انهيار الرمال عليهم، أثناء عملهم في ترعة السلام، بين بور فؤاد وبئر العبد، بنطاق محافظة شمال سيناء.

وقال «سمير أبوعتلة»، من أبناء قبيلة «الفواخرية»، إن المتوفين هما «أيمن منسي مصبح الأحامدة»، 40 سنة، و«محمد أنور منسي»، والمصاب «أنور منسى مصبح»، 47 سنة، يعملون فى مجال المقاولات، وأثناء عملهم بمنطقة شرق التفريعة، انهار بهم جرف مائي «جسر رملي».

وأضاف «أبوعتلة» أن سيارات الإسعاف نقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى بئر العبد المركزي، فيما يخضع المصاب للعلاج داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وتم إخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن «شهيدي لقمة العيش» إضافة إلى المصاب، من أقاربه، وأنهم كانوا ضمن مجموعة كبيرة من أهالى العريش، يعملون في المقاولات والمحاور والترع شرق قناة السويس، مشيراً إلى أنهما لقيا مصرعهما أثناء العمل.