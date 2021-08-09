إعلان نتائج تصفيات أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، نتائج تصفيات أوليمبياد الطفل المصري علي مستوي المحافظة، اليوم، والتي أقيمت علي إستاد العريش الرياضي، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في تصريح صحفي، اليوم، أن التصفيات علي مستوي محافظات القناة أسفرت عن صعود فريق الكرة الطائرة بنات بمركز شباب 6 أكتوبر، ومركز شباب رمانة في 100 متر عدو بنين، ومركز شباب العريش، في 100 متر عدو بنات، ومركز شباب 6 أكتوبر في الوثب الطويل للبنات، ومركز شباب 6 أكتوبر في خماسي كرة قدم بنات.

وأضاف أن مركز شباب الكوثر صعد في مسابقة رمي الجلة، وفي الكرة الطائرة بنين، صعد مركز شباب 6 أكتوبر، وفي تنس الطاولة فردي بنين، صعد مركز شباب 6 أكتوبر، وفي تنس الطاولة فردي بنات، صعد مركز شباب 6 أكتوبر، والوثب الطويل بنين، صعد مركز شباب العريش، وفي تنس الطاولة زوجي بنين، صعد مركز شباب 6 أكتوبر، وفي تنس الطاولة زوجي بنات صعد مركز شباب 6 أكتوبر.

وفي رياضة الكاراتيه حزام أسود بنين، صعد مركز شباب 6 أكتوبر، والكاراتيه بنات، صعد أيضا مركز شباب 6 أكتوبر، وفي التايكوندو.

وبيّن «عبد المقصود رمضان»، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، أن تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء، جرت أمس علي ملاعب إستاد العريش الرياضي، بحضور كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة كلا من، فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة.

وأشار إلي مشاركة 10 مراكز شباب على مستوي المحافظة في التصفيات، ضمت 900 لاعبًا ومدربًا وحكمًا وإداريًا في 14 لعبة فردية وجماعية وهي «كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة».

ولفت فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم،، إلى أن الفائزين في التصفيات على مستوي المحافظة سيتم تصعيدهم للتصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل.