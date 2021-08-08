درجات الحرارة في بني سويف اليوم.. تصل للذروة نهارا

تسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة بني سويف، 40 درجة مئوية، وفقاً للأرصاد الجوية، مع استمرار موجه الحر التي تشهدها المحافظة والتي تكون في ذروتها نهاراً حتى ساعات الليل، وسط اختفاء نسمات الهواء على كورنيش بني سويف، وتراجعها مع نهاية اليوم لتسجل 25 درجة تقريبًا.

درجة الحرارة اليوم في بني سويف

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة اليوم الأحد، في بني سويف تصل إلى 40 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس في بني سويف

وتشهد محافظة بني سويف استمرار الموجه الحارة والتي تمتد منذ عدة أيام، وتسببت في إحجام المواطنين من السير نهارًا، للابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة، إضافة إلى الهروب للمصايف لنزول البحر والاستمتاع بمياهه.

حالة الطقس ليلاً في بني سويف

ويسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على محافظة بني سويف، مع تراجعها نسبيا مع نهاية اليوم وفق خبراء الأرصاد، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة ببني سويف

ويأتي ذلك مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي أعلنتها، حيث أعلنت استمرار ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات، ومنها بني سويف حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على بني سويف إلا أن هناك تراجعًا بمتوسط درجة أو إثنين على مدار اليومين الحاليين.