قنصل روسيا بالغردقة: استئناف الطيران يعبر عن الصداقة بين القاهرة وموسكو

هنأ القنصل الروسي بالغردقة، فيكتور فورورباييف، الشعبين المصري والروسي بعودة الطيران الروسي المباشر بين بلاده ومدينتي شرم الشيخ والغردقة، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤكد عمق الصداقة بين البلدين ورئيسيهما.

وأشار فورورباييف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، إلى أن الجانب المصري اتخذ كل الإجراءات الاحترازية، والاستقبال في مطار الغردقة كان حارا، كما أن إدارة المطار تحافظ على الاشتراطات الوقائية، وبدا السياح الروس سعداء للغاية.

كان مطار الغردقة الدولي، استقبل، صباح اليوم، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330.

وكان على متن الطائرة 300 سائح روسي، وهو ما يمثل بداية لمرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

جاء هذا الأمر في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية للمدن المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني والشركات التي تتبعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأُستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار كما جرى استقبال الركاب بالورود، وتوزيع هدايا تذكارية عليهم، ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ غدا، الثلاثاء، أول رحلة من رحلات مصر للطيران القادمة مباشرة من موسكو.